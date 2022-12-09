Проект становится популярным: в бутик ИМЕНА набрали уже второй поток уральских дизайнеров

В бутик ИМЕНА в VEER Mall набрали второй поток местных дизайнеров: в число резидентов второго и третьего потока попали 40 начинающих предпринимателей и самозанятых производителей одежды и товаров для дома из Екатеринбурга и Свердловской области. Теперь каждый из них в течение полугода сможет вести торговлю без оплаты арендных платежей.

Напомним, что мультибрендовый бутик ИМЕНА – совместный проект администрации города Екатеринбурга, ТРЦ VEER Mall и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Цель проекта – поддержать самозанятых производителей и начинающих предпринимателей и оказать содействие становлению новых брендов на рынке ритейла. Проект реализуется по инициативе губернатора Свердловской области.

Бутик открылся 12 июля 2022. В число резидентов первого потока, который продлится с июля по январь 2023 года, попали 11 предпринимателей.

«За прошедшие полгода трое из одиннадцати предпринимателей вышли на хорошие обороты – до 100 тысяч рублей ежемесячно. Общая выручка резидентов с июля 2022 года составила около полутора миллионов рублей. Но главное – участники проекта получили возможность «почувствовать» своего покупателя, понять его запросы и научиться быстро подстраиваться под них. В результате уже сегодня с некоторыми из вчерашних дебютантов руководство ТРЦ VEER Mall готово заключить договоры и предоставить в аренду полноценное торговое место. То есть свою первоначальную задачу – стать бизнес-инкубатором для начинающих производителей – проект отработал в полной мере», – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По словам одного из резидентов первого набора Артема Баталова (бренд кожаных изделий ручной работы Echidna), размещение в бутике ИМЕНА хорошо сработало на узнаваемость бренда и помогло привлечь покупателей. «О нас узнала новая аудитория, появилось больше обращений в соцсетях. Проект заинтересовал СМИ и интернет-источники, люди увидели, что есть локальный производитель, который может сделать эксклюзивную качественную вещь. Со своей стороны мы сделали вывод, что нужно разнообразить ассортимент, вводить в него более доступные вещи. Полгода в ИМЕНАХ стали для нас периодом тестирования, за это время мы поняли, в каком формате открывать оффлайн-бутик, в какой локации и концепции», – отметил Артем Баталов.

В 2023 году проект ИМЕНА будет масштабирован: увеличится количество резидентов, расширится территория бутика, поскольку к проекту фиксируется повышенный интерес. К примеру, на участие во втором потоке ИМЕН заявки подали 56 предпринимателей, в финал вышли 40.

Из 40 отобранных финалистов 14 станут резидентами ИМЕН на первые 6 месяцев 2023 года, с января по июнь: это производители нижнего белья и одежды плюс-сайз, экосумок, изделий из кожи, молодежной и детской одежды, бижутерии и аксессуаров, аромасвечей и диффузоров.

Одним из новых резидентов бутика стала индивидуальный предприниматель Анна Сарсадских (бренд дизайнерской одежды Sarsadskikh Mel`kova):

«Это не первая наша оффлайн-точка. За три с половиной года существования бренда мы запускали шоу-румы в других локациях, но когда получили письмо с приглашением участвовать в ИМЕНАХ от представителя СОФПП, то с радостью на него откликнулись. Здорово, что Фонд активно участвует в жизни предпринимателей и предлагает различные пути развития не только информацией, но и знакомствами, и площадками для реализации», – рассказала Анна Сарсадских.

Еще 26 предпринимателей займут свои места в ИМЕНАХ в начале июля и останутся там до конца 2023 года. К моменту их заезда в ТРЦ запланировано масштабирование проекта и открытие дополнительных площадей.

Кроме того, проектом предусмотрены обучающие мероприятия для резидентов на темы организации торговли, мерчендайзинга, маркетинга и продвижения. Для этого на площадке оборудована специальная зона.

Проект ИМЕНА реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на создание новых рабочих мест, вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан.

Екатеринбург, Елена Васильева

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