Эксперты рассказали, как бизнесу получить поддержку от государства и повысить шансы на одобрение заявок

Специалисты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства рассказали, как бизнесменам получить займы или поручительства, а еще – как повысить шансы на одобрение заявки и воспользоваться инструментами финансовой государственной поддержки.

Займы: можно без кредитной истории

Возможность оформить заем в СОФПП есть у каждого предпринимателя и самозанятого гражданина. Даже начинающие бизнесмены могут получить заем «Старт» на сумму до 5 млн рублей. По условиям займа деньги предоставляются под 7,5% годовых на срок от 3 до 36 месяцев. Средства можно потратить на аренду помещения, закуп оборудования, товаров для реализации и расходных материалов, на рефинансирование ранее взятого банковского кредита (оформленного на ИП или ООО). Обратите внимание, что потребуется залог (например, транспортные средства) и/или поручительство.

Даже если у вас нет кредитной истории, СОФПП рассматривает и такие заявки. Именно с получения займа в фонде можно начать формировать свое кредитное досье. Самозанятые, кстати, тоже могут получить заем до 500 тыс. рублей по ставке 7,5% годовых.

«Важно понимать, что получение финансовой господдержки в СОФПП – это совместная работа. Со стороны фонда мы предлагаем одну из самых низких ставок на рынке и отсутствие комиссий, а также – персональное сопровождение клиентского менеджера. При этом мы рассчитываем на понимание со стороны бизнеса, что это – бюджетные деньги, а значит – мы должны обеспечить их возвратность государству. Мы хотим, чтобы предприниматель с пониманием относился к нашим требованиям о прозрачности его бизнеса», – отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Поручительства: если нужна большая сумма, но не хватает залога

Если бизнесу нужно больше 5 млн рублей, предприниматель может оформить кредит в банке. Но для этого часто нужно иметь залоговое имущество или поручителя. В том случае, когда собственного залогового имущества у предпринимателя не хватает, можно рассчитывать на поддержку Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Фонд предоставляет поручительства по банковским кредитам и гарантиям на сумму до 50 млн рублей. Ставка – 0,75% годовых от суммы поручительства, если основной вид деятельности – торговля, и 0,5% – если иной вид деятельности, отличный от торговли. При необходимости получателю поддержки может предоставляться рассрочка платежа.

Партнерами СОФПП по гарантийной поддержке в Свердловской области выступают 27 кредитных организаций – в том числе филиалы крупнейших российских банков. Процедура оформления максимально проста: для получения гарантийной поддержки не нужно даже обращаться в СОФПП – все документы оформляются во время посещения банка-партнера.

«Гарантийная финансовая поддержка фонда позволяет предпринимателям рассчитывать на существенные суммы банковских кредитов и развивать свой бизнес. Видим, что услуга поручительств в 2022 году пользуется большим спросом. К началу декабря фонд выдал свердловскому бизнесу 1102 поручительства на сумму 4 млрд 866 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках финансирование на общую сумму 12 млрд 012 млн рублей», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Чек-лист для получения финансовой поддержки

1. Проверьте, что у вас нет задолженностей, таких как:

– исполнительные производства на руководстве и поручителях (неоплаченный штраф ГИБДД, задолженности по налогам);

– неоплаченные налоги у организации;

– неоплаченные штрафы ГИБДД по залоговому транспорту.

2. Подумайте об обеспечении:

– залог (автомобиль, бизнес-недвижимость, оборудование);

– поручитель (официальная зарплата).

3. Оцените залог:

– проверьте договор купли-продажи;

– проверьте рынок;

– учтите коэффициент дисконтирования.

4. Оцените финансовое состояние своей компании: прибыли компании должно быть достаточно для внесения ежемесячных платежей.

5. Обращайтесь по любым вопросам к клиентским менеджерам СОФПП при подготовке пакета документов для оформления займа или поручительства.

Больше информации о займах и гарантийной поддержке можно получить на сайте СОФПП или по телефону горячей линии 8-800-500-77-85, которая работает без выходных.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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