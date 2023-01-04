В Свердловской области ожидаются аномальные холода

Метеорологи предупреждают о похолодании на Среднем Урале. «4-5 местами, 6-8 января по всей территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более», – сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Добавим, накануне в регионе прошли мощные снегопады. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, за минувшие сутки в среднем выпало около девяти сантиметров снега. На уборке снега работали 404 машины, израсходовано 530 тонн песка и 7,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Обошлось без ограничений движения на дорогах региональной сети.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей, пассажиров и пешеходов воздержаться во время снегопада от дальних поездок. Если же пришлось отправиться в путь, то соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и стиль вождения, учитывая сложные дорожные условия. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега», – добавили в департаменте информполитики губернатора.

Екатеринбург, Марина Иванова

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