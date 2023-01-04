В Екатеринбурге стартует лыжная многодневка

В Екатеринбурге сегодня стартует лыжная многодневка «Тур де Бург». Старт состязания – в 18:00 на базе «Динамо». Организаторы обещают фаер-шоу и пиротехнику на церемонии открытия. В первый день пройдет зрелищная вечерняя гонка, а завтра, 5 января, в полдень пройдут забеги на 7,5 и 10 километров. Завершится гонка на Уктус 6 января, в 9:00 там пройдет гонка преследования в гору на дистанцию около 2 километров.

Во всех забегах примут участие как любители, так и профессионалы, среди которых – выдающиеся олимпийские чемпионы. Известно, что участие примут лыжники Денис Спицов (четырёхкратный призёр Олимпийских игр в Пекине), Иван Якимушкин (серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине), Сергей Турышев ( трёхкратный чемпион России, двукратный чемпион зимней Универсиады в Харбине), Сергей Устюгов (олимпийский чемпион в Пекине), Глеб Ретивых (неоднократный призёр чемпионатов мира в спринтерских гонках), биатлонисты Евгений Гараничев (бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Сочи), Александр Логинов (двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине).

Екатеринбург, Марина Иванова

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