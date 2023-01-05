Бастрыкин взял на контроль расследование смерти 5-месячного малыша

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти пятимесячного малыша в Нижнем Тагиле. В ведомстве объяснили, что к ним через СМИ обратилась мама ребенка. «Женщина просит детально разобраться в произошедшем, установить причины и провести необходимые экспертизы. Кроме того, она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медицинских работников. Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации мамы мальчика, он умер в больнице за неделю до Нового года, причиной смерти стала пневмония. У ребенка была одышка на фоне высокой температуры, на которую долгое время, по словам женщины, не обращал внимание участковый врач.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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