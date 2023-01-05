МАК завершил расследование «чуда на кукурузе»

Межгосударственный авиационный комитет закончил расследование происшествия с самолетом А-321, который совершил жесткую посадку в кукурузном поле в августе 2019 года через некоторое время после взлета с аэродрома Жуковский. По версии экспертов, чайки попали в двигатель Airbus почти сразу после отрыва от земли – на высоте 0,6-1,2 метра. Некоторые птицы достигали веса 1,13 кг, что попадает под сертификационную категорию «большая птица». «Это привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя, невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома», – сказано в отчете МАК.

При этом, по версии специалистов, действия экипажа имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности», хотя пилоты не впали в ступор. «Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», – уточняется в документе.

Расследования МАК проводятся, не чтобы установить вину, а чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Экипаж А-321 был награжден после инцидента, который СМИ назвали «чудо на кукурузе». Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина были награждены орденами Мужества. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.

В марте этого года в прокат выйдет лента о посадке самолета в кукурузное поле. Главную роль там играет Егор Бероев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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