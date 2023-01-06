Православные готовятся к встрече Рождества Христова

Сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник – канун одного из главных христианских праздников.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Рождественский сочельник известен традицией подавать к столу специальное постное блюдо – «сочиво». По канонам в этот день установлен особенно строгий пост. В епархии поясняют, что если соблюдать его по всем правилам, то принимать пищу можно только раз – после вечерни, когда на середину храма будет вынесена свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду. Раньше это богослужение совершалось днем накануне Рождества, но теперь вечерня в сочельник служится, как правило, утром 6 января вместе с литургией.

В Екатеринбурге ее провел в 8:00 в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе митрополит Евгений.

В 17:00 архиерейское всенощное бдение начнется в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Розы Люксембург, 57), там же в 23:30 – Рождественское богослужение.

Всенощное бдение в праздник Рождества Христова, 7 января, митрополит Евгений совершит в 17:00 в храме во имя Всех Святых. На следующий день, 8 января, владыка возглавит литургию в 9:00 в храме Рождества Христова на Уралмаше. Кроме того, Рождественские богослужения пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Свердловские пожарные напомнили верующим правила безопасности при посещении Рождественских служб: при зажигании свечей с подсвечников надо быть осторожными, по возможности закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась; под свечой рекомендуется держать платок, чтобы горячий воск не попал на кожу; длинные волосы необходимо полностью убирать под платки. Также нужно внимательно следить за детьми, чтобы они не подносили горящие свечи близко к одежде, отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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