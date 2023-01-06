Из-за резкого похолодания на Урале возрос риск ДТП и пожаров

В ближайшие три дня на всей территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° С и более. В связи с этим спасатели и сотрудники ГИБДД выступили с предупреждениями.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают, что в морозы возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. В МЧС советуют не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагреватели и удлинители, не размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не использовать их для сушки вещей. Если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электрика. Особое внимание спасатели обращают на эксплуатацию газовых баллонов – их нельзя хранить дома и на балконах. Если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится, и неисправный сосуд может взорваться.

В ГИБДД Свердловской области водителей просят избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, увеличить дистанцию между транспортными средствами. Также необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Перед поездкой следует проверить работу двигателя и аккумулятора; наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата; запастись топливом, теплыми вещами и продуктами, обязательно взять зарядное устройство для мобильного телефона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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