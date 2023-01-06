Подростки на чужой машине сбили полицейского, который пытался их остановить

В Нижнем Тагиле 24-летнего сотрудника полиции сбила машина, на которой катались четверо подростков 14-15 лет. Автомобиль они угнали.

Как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильский», ночью сержант полиции услышал во дворе своего дома шум автомобильного двигателя. Выглянув в окно, полицейский увидел, как «Лада Приора» нарезает круги по двору. За руль по очереди садились подростки, явно не достигшие 18 лет. Сотрудник выбежал на улицу и попытался остановить подростков, крикнув им, чтобы они выходили из машины. В этот момент «Лада» резко двинулась, сбив с ног сотрудника полиции, после чего водитель сдал назад и врезался в мусорный бак. Из машины врассыпную бросились подростки. Сержанту удалось задержать 15-летнюю девушку, которая не успела выйти из салона. Ее он передал прибывшим на место происшествия коллегам из дежурной части. Машину поместили на спецстоянку.

Сотрудники уголовного розыска установили личности еще четырех сбежавших участников инцидента – трех юношей 14 и 15 лет и 14-летней девушки. Выяснилось, что старший из приятелей вытащил ключи от квартиры у мужчины, пришедшего в гости к его матери. Ночью парень и его двоюродный брат встретились с друзьями и забрались в чужую квартиру, где в прихожей на тумбочке нашли ключи от автомобиля. Ребята решили покататься, а увидев бегущего к ним полицейского – испугались.

Юноши, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, воспитываются без отцов. Оба состоят на учете в ПДН. Подросток, находившийся за рулем в момент ДТП, раньше в поле зрения полиции не попадал. В отношении родителей подростков составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Все собранные сотрудниками полиции материалы направлены для принятия процессуального решения в следственные органы.

К счастью для патрульного полицейского, он практически не пострадал.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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