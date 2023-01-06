В центре Екатеринбурга установили вертеп – столица Урала встречает Рождество

Сегодня ночью во всех православных храмах начнутся праздничные богослужения, миллионы верующих готовятся встретить один из главных праздников – Рождество Христово. По традиции Екатеринбург отмечает этот день не только молитвой, но и добрыми делами.

Фонд святой Екатерины подготовил 2500 сладких подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников Свято-Симеоновской гимназии. Их уже передали в Екатеринбургскую епархию.

В центре города у часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества – вертеп.

В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары. Все это окружают 50 000 ярких огней – полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект, и теперь вся площадь выглядит очень атмосферно.

Уже завтра на рассвете все медиафасады в центре Екатеринбурга будут транслировать поздравления с Рождеством Христовым. Изображения главных икон впервые появились на экранах в прошлом году – новая традиция получила хороший отклик от горожан и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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