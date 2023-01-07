Парк Маяковского отменил рождественские мероприятия из-за морозов

Праздничные мероприятия в парке Маяковского, запланированные на 7 и 8 января, отменены. Причина – морозная погода. Сегодня в Екатеринбурге температура воздуха днем опустилась до -26 градусов.

«Друзья, к сожалению мы вынуждены отменить мероприятия в парке из-за мороза на 7 и 8 января: в эти дни не будет аниматоров у елки и на катке, концертов в медиарубке. Фабрика подарков Деда Мороза в эти дни тоже будет закрыта, не работают аттракционы. Но для тех, кому холод не помеха хорошо проводить время, продолжают работать горки, каток «Северное сияние», городские мастерские, фудкорт. Одевайтесь теплее и приходите на зимнюю прогулку в Снежный парк», – сообщается в телеграм-канале парка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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