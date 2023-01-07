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Суббота, 7 января 2023, 17:59 мск

Новости Екатеринбург

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На севере Свердловской области похолодает до -37

Аномальные морозы на Урале задержатся еще на три дня. Над территорией Свердловской области установился холодный антициклон, полярный студеный воздух будет удерживать низкую температуру воздуха.

По данным уральского гидрометцентра, самый холодный период предполагается с 8 по 10 января. Ночью воздух остынет до -28… -33 °C, а на севере региона прогнозируется похолодание до -37°. Днем температура будет держаться на уровне -24… -29 °C. С 11 января прогнозируется потепление до -16 градусов, но при этом усилится ветер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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