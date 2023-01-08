На трассе под Нижними Сергами застрял автобус с туристами: вытащить его не могут уже 6 часов (ФОТО)

На трассе рядом с Бисертью сегодня рано утром туристический автобус, ехавший из Казани, съехал на обочину и застрял. Вытащить его не могут уже шесть часов. В салоне тепло и есть чай, но обеспечить питанием людей не могут. Пассажиров отправляют на попутках.

«Автобус фирмы «Аркаим-Тревел» ехал из Казани, делал на день остановку в Йошкар-Оле и поехали дальше в Екатеринбург. Ехали всю ночь, а утром водитель решил остановиться на обочине, чтобы поменяться со сменщиком. В итоге когда начали трогаться, оказалось, что автобус закопался в обочину, – рассказал екатеринбуржец Леонид, который находился в автобусе. – Мимо ехал КамАЗ, попытался вытянуть автобус, но вырвал прицепное устройство. Обещали, что за нами отправили резервный автобус, но уже часа три про него ничего не слышно. Перевозки, как я понимаю, осуществляет подрядчик турфирмы, некое ИП».

По словам туристов, в автобусе на обочине они просидели несколько часов. Внутри тепло, есть чай и кофе, но питание не организовано. Пока никто не жалуется, у всех есть перекусы. Всего в салоне – 30 пассажиров, из них четверо – дети, а также 1 сопровождающий, 2 водителя.

«Тут есть сотрудники МЧС, ГИБДД дежурят. Инспекторы тормозят машины, понемногу народ вывозят. Один автобус останавливался, предлагали стоя доехать до Южного автовокзала Екатеринбурга, но никто не поехал», – рассказал Леонид.



В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» подтвердили информацию.

«В районе Нижних Серег на обочине остановился междугородний автобус Казань – Екатеринбург. По неизвестной причине самостоятельно он двинуться не смог. КамАЗ пытался вытащить автобус, но повредил, и теперь транспорт не может двигаться. Пассажиры находятся внутри, там тепло. На место отправлен резервный автобус, он заберет всех в Екатеринбург. Сотрудники МЧС на месте осуществляют контроль, никаких аварийно-спасательных работ не ведется», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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