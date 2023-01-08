С завтрашнего дня строители на полгода закроют часть улицы Серафимы Дерябиной

С 9 января строители перекроют проезд по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Жителей Академического ждут пробки вплоть до конца июня.

Проезд по четной стороне будет закрыт от улицы Зоологической до дома №34 по улице Серафимы Дерябиной. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Движение транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Добавим, работы по прокладке трамвайной линии ведет «Уралтрансспецстрой». Ранее подрядчик обещал сдать объект в 2023 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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