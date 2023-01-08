В парке Маяковского из-за холодов закрыли колесо обозрения и горки

В парке Маяковского из-за аномальных морозов на несколько дней закрыли колесо обозрения и две горки. Предположительно, аттракционы откроются в среду, когда станет немного теплее.

«Холода не отступают, поэтому мы вынуждены закрыть колесо обозрения и обе горки – Тинькофф-горку и ледяную. Горки откроются в среду. Также все это время будет закрыт прокат тюбингов и недоступна выдача заказов на парковый мерч в инфоцентре. Каток 8 января работает до 17:00», – сообщили в парке.

Ранее ЦПКиО из-за холодов отменил все мероприятия, запланированные на 7 и 8 января: выступления у елки, аниматоров, концерты в медиарубке на катке. Фабрика подарков Деда Мороза и аттракционы тоже закрыты.

Напомним, синоптики выпустили предупреждение: местами в Свердловской области сегодня ночью температура опустится до -40 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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