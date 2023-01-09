На Шефской сегодня утром сгорели несколько квартир в двухэтажном доме (ФОТО)

Сегодня в пять часов утра в Екатеринбурге загорелись квартиры в жилом доме на улице Шефской. Спасатели эвакуировали 15 человек, одного пострадавшего передали бригаде медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 05:15 поступило сообщение о пожаре, горели квартиры на первом и втором этажах двухэтажного дома. Тушение осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания.

«Звеном газодымозащитной службы спасен из задымленных помещений 1 человек, он передан на осмотр бригаде медиков. Ещё 4 человека спасены по трехколенной лестнице со 2-го этажа. Всего эвакуированы 15 человек», – пояснили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали около 7 утра. Сейчас на месте проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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