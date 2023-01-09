В Екатеринбурге автомобилисты пересели на общественный транспорт и такси: пробок нет, цены взлетели (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге сложилась небывалая ситуация: несмотря на то, что сегодня понедельник и первый рабочий день после каникул, дороги были и остаются пустыми. Автомобилисты рассказывают, что не смогли утром завести машины и были вынуждены ехать на работу на такси или автобусах.

По данным «Яндекс.Пробки», в 9 утра затруднения на дорогах были всего 4-5 баллов, хотя обычно в час пик – 8-9 баллов. Сейчас дороги вообще пустые: 3 балла.

При этом сильно выросла стоимость услуг такси. В 9 утра добраться от Чкалова (Академический) до центра можно было за 650 рублей экономом, от Преображенского парка до центра – за 600 рублей, с Уралмаша – 500 рублей. Сейчас цены начали снижаться, основной спрос уже спал.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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