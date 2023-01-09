Врачи напоминают, что делать в случае переохлаждения и обморожения

Если сегодня и завтра вам придется долго находиться на улице, врачи напоминают, как можно и как нельзя действовать при обморожении и переохлаждении.

Во-первых, собираясь на мороз, следует правильно подобрать одежду, советуют в региональном управлении Роспотребнадзора. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды. Нижний должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло – это одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Не забывайте про головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплую водонепроницаемую обувь.

Но не всегда одежда способна защитить от обморожения. К первым его симптомам относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

«Ни в коем случае нельзя: растирать обмороженные участки снегом, массировать их. Нельзя использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь, – рассказали санитарные врачи. – Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. В такой ситуации необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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