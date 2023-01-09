Тайная жизнь домашних животных: заключенные слепили из снега символы Нового года (ФОТО)

В женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле состоялся конкурс снежных скульптур, в котором участницам задали тему «Герои мультфильмов». Еще одним условием было наличие символа года – кота или кролика.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, лепка снежных фигур для многих участниц стала совершенно новым опытом.

Лучшими снежными фигурами, способными заставить поверить в чудо, были признаны:

1 место – отряд № 2, работа «Алиса в стране чудес»;

2 место – отряд № 1, «Тайная жизнь домашних животных»;

3 место – отряд № 4, «Дед Мазай».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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