В Роспотребнадзоре напомнили, какая температура должна быть в школах и садах

На Среднем Урале во многих школах из-за морозов актированные дни – дети могут не приходить на занятия. Малышей некоторые родители также решили оставить дома, однако и детсады, и школы работают. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области напомнили, какая температура должна быть зимой в помещениях соцобъектов:

– от +18 до +24 °С в жилых комнатах;

– от +21 до +23 °С в игровых младшей, средней, старшей группах дошкольных организаций;

– от +19 до +20 °С в спальнях всех групп дошкольных организаций;

– от +18 до +24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

– от +20 до +26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

– не ниже +20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– от +20 до +22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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