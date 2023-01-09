В 30-градусный мороз на севере Урала вышла из строя система теплоснабжения

В условиях сильного похолодания на севере Свердловской области, в Карпинске, остались без отопления многоквартирные дома и социальные объекты.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с 17 часов 8 января 2023 года на отсутствие тепла жаловались жители домов на улицах Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтской, переулке Школьном. Также холодно в школе № 2 и местном интернате.

«По предварительной информации, причиной аварии является прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной № 14. В настоящее время коммунальными службами ведутся работы по устранению аварии. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ – сегодня, 9 января 2023 года», – сообщает прокуратура.

Как уже сообщал «Новый День», уральский гидрометцентр выступил метеорологическое предупреждение. «Аномально холодная погода, сильный мороз ожидается 9 января в большинстве районов Свердловской области, 10-11 января местами в Свердловской области. 9 января в Пермском крае сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Ночью 9 января местами в Свердловской области сильный мороз до -40 °C, в Пермском крае местами сильный мороз -40...-42°, говорится в сообщении. Многие школьники сегодня остались дома. Автомобилисты не завелись и поехали на работу в общественном транспорте, цены на такси повысились.

Карпинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»