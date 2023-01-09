В свердловские больницы поставят восемь аппаратов МРТ в 2023 году

Свердловский минздрав планирует приобрести восемь магнитно-резонансных томографов в течение 2023 года. Оборудование будет закуплено по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Аппараты МРТ поставят в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста. Также магнитно-резонансные томографы пополнят диагностические службы ЦГКБ № 1, ЦГКБ № 3, ЦГКБ № 6 и ЦГБ № 7 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Развитие диагностической службы больниц региона – очень важный шаг в снижении смертности от сердечно-сосудистых патологий. Возможности современных аппаратов МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые невозможно обнаружить другими способами, а значит, наши врачи спасут множество жизней. Причем благодаря отсутствию ионизирующего излучения такое обследование безопасно даже для детей», – прокомментировал глава регионального минздрава Андрей Карлов.

На сегодняшний день в государственных больницах Свердловской области работают всего 12 аппаратов МРТ. Высокоточная диагностика позволяет вовремя обнаружить опасные патологии и спасти жизнь пациента. Так, в Верхней Пышме, где томограф появился только прошлым летом, медики выявили у мужчины аневризму, которая могла в любой момент стать причиной инсульта.

«Пациент в возрасте 40 лет обратился к нам с жалобами на головную боль, причину которой специалисты не могли установить. Мы провели исследование и выяснили, что у мужчины аневризма средней мозговой артерии, которая может привести к кровоизлиянию в головной мозг. Пациент был направлен в нейрохирургическое отделение ГКБ № 40 Екатеринбурга, и своевременно оказанная помощь спасла ему жизнь», – рассказал заведующий рентгенодиагностическим отделением Верхнепышминской ЦГБ Владислав Блинов.

Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Свердловской области из бюджетов всех уровней планируется направить 4,7 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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