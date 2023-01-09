В Екатеринбурге в праздничные каникулы получили обморожение 39 человек

За новогодние праздники в Екатеринбурге 39 человек получили обморожения. Практически все случаи были связаны с алкогольным опьянением, сообщил на пресс-конференции заместитель главного врача МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов. Погибших в результате переохлаждения нет. Пациентов, пострадавших от морозов, медики скорой доставили в лечебные учреждения.

Всего за период зимних каникул в станции скорой помощи было зарегистрировано 18 350 обращений жителей Екатеринбурга. Из них 11,5 тысячи вызовов было выполнено бригадами скорой, остальная часть передана в амбулаторную службу. 2,5 тысячи вызовов скорой пришлись на детей. Как пояснил Евгений Рузанов, в основном медики помогали заболевшим ОРВИ, гриппом и пневмонией. Таких вызов было 2,1 тысячи, но это примерно на 20% ниже, чем за неделю до Нового года. Порядка 1 тысячи вызовов скорой были связаны с различными травмами. В половине случаев это были бытовые травмы, порядка 300 пациентов получили повреждения на улице, в том числе из-за скользких дорог, также зарегистрировано 220 травм криминального характера.

Также в праздничные выходные у медиков были вызовы на инфаркты, инсульты и хирургические патологии, но эти показатели не выходят за рамки стандартных, отметил Рузанов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»