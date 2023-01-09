В Екатеринбурге в полтора раза вырос спрос на учителей танцев

В Екатеринбурге за год существенно вырос спрос на хореографов.

Преподавателей и постановщиков танцев в целом по стране на «Авито Работе» стали искать чаще на 38%, в Екатеринбурге – на 59%. Школы танцев, студии балета, а также творческие и образовательные учреждения для детей и взрослых разместили на платформе всего порядка 1,5 тысячи вакансий для хореографов.

Специалисты связывают эту тенденцию с активным развитием новых стилистических направлений, музыкальных шоу-программ и популярностью танцевальных трендов в соцсетях. «В плане графика и оплаты труда профессия хореографа очень гибкая: можно подобрать позиции с полной занятостью или остановиться на подработке с почасовой оплатой. В среднем хореографы могут получать от 650 рублей в час», – отмечает Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работы».

Частные уроки по танцам в конце 2022 года стали искать на 78% чаще, чем годом ранее. Свои объявления опытные мастера и специалисты за этот же период размещали на 48% активнее. Средняя цена за часовой урок в группе составила 700 рублей, индивидуальные занятия стоят дороже – от 1 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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