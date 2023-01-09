Травматологи рассказали, какие травмы получали уральцы в каникулы

Екатеринбургские травматологи за каникулы приняли около 1500 пациентов. «Самые распространенные травмы наступившего года – ушибы, растяжение связок, переломы ключицы и конечностей, разнообразные ранения. Треть пациентов получили повреждения спины и головы. У девяти екатеринбуржцев врачи диагностировали обморожение. Большинство увечий получены в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе городской больницы № 36, которая специализируется на травматологии.

Пик обращений, по информации главврача Станислава Лукина, пришелся на первые дни нового года, однако и последующие дни каникул были для врачей не менее напряженными – горожане травмировались во время активного отдыха и занятий спортом. «Часто это был спуск с горки с неудачным финишем», – отметил он.

Отметим, что почти 100 пациентам больницы потребовалась госпитализация, около трети из них получили травмы в ДТП. Операции проведены 30 пациентам травматологии, 17 – по экстренным показаниям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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