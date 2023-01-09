Любимой новогодней активностью россиян стало лежание на диване

Из всех возможных развлечений в каникулы россияне предпочитают лежать на диване, самый непопулярный вид досуга – это игра в снежки. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел сервис путешествий «Туту» на своем сайте.

В нем приняли участие около полутора тысяч человек, и ленивый вариант – полежать на диване – выбрали 22% респондентов. Второе и третье место заняли более активные варианты – гулять по зимнему городу или лесу (19%) и кататься на коньках, санках, лыжах (18%). У 14% опрошенных главным досугом стало поедание мандаринов и селедки под шубой, 11% провели каникулы перед телевизором за просмотром фильмов, 10 % предпочли походы в гости.

Меньше всего россияне любят ходить в кино и в театр (4%) и играть в снежки (2 %). Добавим, во многих регионах России семьи, возможно, вынуждено проводили каникулы на диванах, за столом и перед телевизором – подвела погода. В Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, в Башкирии, Югре, Коми, Пермском крае и ряде других регионов ударили аномальные морозы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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