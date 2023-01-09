В праздничные выходные ГИБДД поймала 300 пьяных водителей

Свердловская Госавтоинспекция подвела итоги работы в новогодние каникулы. С 1 по 8 января на региональных дорогах зарегистрировано 48 ДТП, в которых пострадали 82 человека, в том числе пять детей. В дорожных авариях погибли семь человек, среди них – 1 ребенок.

«По сравнению с прошлым годом аварийность на дорогах области снизилась на 16%. Число погибших сократилось на 46%. Это связано с тем, что были усилены наряды патрульной службы. В праздничные дни на дорогах дежурили до 700 сотрудников ежесуточно. Обстановку на дорогах осложнили снегопады и холода. Основные причины ДТП – превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда», – сообщил на пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Григорий Козьминых.

Традиционно в праздники сотрудники ГИБДД проводят рейды для поимки злостных нарушителей. За восемь дней патрули выявили 212 нетрезвых водителей. Из них 57 человек отказались проходить медосвидетельствование, а 27 автомобилистов повторно сели за руль в пьяном виде. В отношении них сейчас ведется проверка и будут возбуждены уголовные дела. Еще 278 нарушителей ездили без прав, причем 40 из них в прошлом были лишены водительских удостоверений. Также в ГИБДД зарегистрировали 362 нарушения по перевозке детей, и 182 нарушения водителей, которые допустили выезд на встречную полосу движения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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