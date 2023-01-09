23 экопривычки в 2023-м. Как начать и провести год бережно к себе и природе

Новый год – отличное время, чтобы завести новые привычки или избавиться от старых, еще лучше, если это будет с пользой не только для себя, но и для окружающей среды. «Новый День» составил список из 23 экопривычек, которые помогут сэкономить деньги, улучшить здоровье и сократить углеродный след каждого в 2023 году.

О каждом пункте мы будем рассказывать подробно – наши эксперты объяснят, как ЗОЖ и отказ от мяса сокращает темпы глобального нагревания, а избавление от ненужного шопинга и составление виш-листов уменьшает горы мусора вокруг мегаполисов. В январе мы расскажем только об одной новой полезной привычке, а в следующие 11 месяцев – по две в каждый.

1. Закрывайте кран, когда чистите зубы, так вы сбережете около 20 литров воды в сутки.

2. Не выкидывайте крышки от пластиковых бутылок – их легко хранить и потом сдать в переработку, например, через проект «Добрые крышечки», который вырученные деньги отдает в Школу приемных родителей.

3. Откажитесь от печати чеков, где это возможно – они содержат опасный бисфенол и практически не перерабатываются.

4. Не выбрасывайте батарейки в общий мусор, сдавайте их в специальные пункты приема, т.к. они содержат соли тяжелых металлов и сильно загрязняют окружающую среду.

5. Откажитесь от мяса один день в неделю – животноводство в 100 раз вреднее для окружающей среды, чем растениеводство, и даже 1 день из 7 будет хорошим вкладом в снижение выбросов.

6. Не выбрасывайте надоевшую одежду, она может пригодиться кому-то еще – ее можно сдать в секонд-хенды или на благотворительность.

7. Купите многоразовый стакан для кофе и бутылочку для воды, если тренируетесь в спортзале. Пластиковые и бумажные стаканы почти не перерабатываются.

8. Откажитесь от химической косметики с парабенами и силиконами, она загрязняет сточные воды и служит кормовой базой для вредных микроорганизмов, а еще такие вещества могут быть канцерогенами.

9. Если есть возможность, воспользуйтесь экологичным транспортом, например, велосипедом или самокатом вместо машины и поездом вместо автобуса или самолета или пройдитесь пешком.

10. Возьмите в магазин шопер/авоську, а не пакет, который будет сотни лет разлагаться на свалке.

11. Покупайте местные продукты питания, на доставку которых не расходуется много топлива.

12. Используйте оборотки (бумагу для записей, рисунков или документов, чистую с одной стороны) и сдавайте ненужное в макулатуру.

13. Бросьте курить – окурки не перерабатываются и содержат много компонентов, которые разлагаются сотни лет, загрязняя окружающую среду.

14. Посадите дерево, чтобы оно поглощало лишний углекислый газ.

15. Планируйте покупки, чтобы не обрастать ненужными вещами, которые потом придется выбросить или пристраивать.

16. Перейдите с контактных линз на очки.

17. Следите за своим здоровьем, проходите осмотры, чтобы не покупать лекарства, производство которых вредно для окружающей среды, а попадание медикаментов в сточные воды несет в себе массу угроз – например, антибиотики и гормоны не поглощаются системами фильтрации и снова попадают к людям с пищей и питьевой водой.

18. Используйте экологичные средства гигиены.

19. Сортируйте мусор, чтобы переработать то, что может послужить еще.

20. Полностью загружайте посудомоечную и стиральную машины, чтобы не тратить зря воду и электроэнергию.

21. Убавляйте отопление, если в квартире жарко.

22. Откажитесь от конфетти и воздушных шаров, это бессмысленный и вредный мусор.

23. Не выбрасывайте ненужные вещи – продайте их или найдите новых хозяев через доски объявлений. Часто на вид никому не нужная вещь может пригодиться кому-то еще.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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