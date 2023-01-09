В пяти точках Екатеринбурга запретят парковку

В Екатеринбурге появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки будут установлены на следующих участках улиц:

– Братьев Быковых, от улицы Еремина до Челюскинцев;

– бульвар Академика Семихатова, от Чкалова до Михеева;

– Красных Борцов, от Калинина до Кировградской;

– Ломоносова, от Калинина до Кировградской;

– Авангардная, от Калинина до Кировградской.

В I квартале 2023 года здесь появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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