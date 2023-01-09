В новогоднюю ночь в Екатеринбурге родились 9 малышей

В праздничные выходные, с 31 декабря по 8 января, в Екатеринбурге родились 336 детей. Причем 9 новорожденных появились на свет в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первым малышом в 2023 году стал мальчик Саша. Его приняли в 01:05 акушеры-гинекологи Областного перинатального центра при ОДКБ. Будущие родители приехали в роддом из Березовского.

Всего в новогоднюю ночь в областном перинатальном центре родились четверо малышей. Трое детей появились на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, двое – в роддоме городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга.

«В Екатеринбургском перинатальном центре традиционно организована праздничная выписка новорожденных. Начиная с 31 декабря медработники одевали малышей в новогодние костюмчики. В этом году акция прошла в обоих акушерских стационарах – на улицах Комвузовской, 3, и Дагестанской, 3. В первые дни 2023 года более 100 семей получили свои «главные подарки» в костюмах, которые станут напоминанием о счастливом событии», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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