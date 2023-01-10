ГИБДД перекрыла дорогу на въезде в Нижний Тагил из-за неубранного снега

Свердловская Госавтоинспекция закрыла движение на въезде в Нижний Тагил «из-за недостатков зимнего содержания». Речь идет об участке от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении Серовского тракта. Ограничения действуют, пока дорогу не почистят от снега.

Также сегодня утром перекрыт участок дороги Камышлов – Сухой Лог с 14 по 37 километр. Причина та же – неубранный снег.

Стоит отметить, что обильные снегопады на территории Свердловской области прошли в минувшие выходные.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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