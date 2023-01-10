В Екатеринбург привезли большую мультимедийную выставку об истории Украины

В четверг, 12 января, в мультимедийном парке «Россия – Моя История. Свердловская область» откроется выставка «Украина. На переломах эпох».

Как сообщили в ДИПе, проект охватывает большой исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и объясняет истоки современных событий. Впервые экспозиция была представлена в ноябре 2022 года в Центральном манеже в Москве, на открытии выступил президент России Владимир Путин. «Все содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего. На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», – заявил президент.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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