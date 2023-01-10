В Екатеринбурге горит здание колледжа, сто человек эвакуировались

В Екатеринбурге тушат пожар в здании Уральского политехнического колледжа на проспекте Ленина, 89.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожарная сигнализация сработала в 10:16. Прибывшие на место спасатели увидели, что из подвала идет густой черный дым. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек.

Поиск очага пожара и тушение осложняется сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб. Звеньями газодымозащитной службы проводится поэтажная проверка здания, тактическая вентиляция помещений. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.

В 10:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 кв. м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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