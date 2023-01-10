ГИБДД устроила облаву на тонированные авто

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, чтобы выявить машины с нелегальной тонировкой. За день им удалось поймать двух нарушителей – владельцев Opel и BMW, которые явно пренебрегли правилами. Инспекторы провели замеры и выяснили, что светопропускания стекол меньше 70%. Нарушителей оштрафовали – по 2500 с каждого в соответствии с ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга акцентирует внимание автовладельцев на том, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды. При отсутствии тонировки водитель способен увидеть пешехода примерно за 100 метров, а затемнение стекол снижает этот показатель до 35-70 метров. При плохих погодных условиях видимость снижается еще больше – в таких случаях избежать аварийной ситуации становится гораздо труднее», – добавили в пресс-службе городской ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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