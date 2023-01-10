Пенсионерка «инвестировала» $800 – и лишилась 2,2 млн рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга лишилась 2,2 млн рублей, ввязавшись в авантюру с инвестированием на торговой площадке. С женщиной связались лжеброкеры, которые предложили ей заработать. Первоначальная сумма инвестиций составила 800 долларов, однако «консультанты» посоветовали ей вложить больше, чтобы получить более солидные дивиденды. Так она и поступила – сняла все сбережения со счетов, заняла деньги у знакомых, оформила в банках несколько кредитов, продала свои золотые украшения. Все полученные деньги пенсионерка перевела на счета, которые ей указали «брокеры», «управлявшие» ее активами через приложение удаленного доступа.

Через некоторое время пожилая женщина увидела, сколько она заработала, и решила обналичить часть денег, но за это у нее попросили оплатить страховку и «налог на прибыль». Та согласилась, пополнила счет, указанный «финансовыми консультантами», а после стала ждать деньги. Но не дождалась. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», – сообщили в пресс-службе полиции и попросили не выполнять указания незнакомцев, особенно связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями.

Екатеринбург, Елена Сычева

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