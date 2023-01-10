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Вторник, 10 января 2023, 11:29 мск

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Тагильчанин незаконно вырастил в квартире 38 кустов конопли (ФОТО)

Фото МО МВД «Нижнетагильский»

В Нижнем Тагиле арестован ранее судимый 41-летний мужчина, который устроил у себя дома плантацию по выращиванию наркосодержащих растений.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД «Нижнетагильский», во время патрулирования улицы Панфилова сотрудники полиции обратили внимание на человека, который вел себя подозрительно. Мужчину доставили в отделение, где у него были изъяты 14 свертков с марихуаной общей массой 6,3 грамма. Наркотики он планировал спрятать в закладках.

Дома у подозреваемого полиция нашла наркоплантацию, оборудованную вентиляцией и специальными осветительными приборами. Изъято 38 кустов конопли, высушенные фрагменты растений, а также 10 полимерных пакетов с наркотиками общей массой более 500 граммов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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