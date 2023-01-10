На старый Новый год запустили дополнительные рейсы «Уральского экспресса»

В Екатеринбурге на этой неделе добавили два дополнительных рейса «Уральского экспресса» – туристического ретропоезда, который едет через весь города на станцию Шувакиш, а после – обратно. 12 и 13 января, в четверг и пятницу, запустят дополнительные составы. Они проедут вечером вдоль улицы Восточной, через Шарташ, микрорайоны Синие Камни и Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка.

В пути пассажирам предложат блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн. Цена билетов – 799 рублей на человека, дети до 5 лет по правилам РЖД едут бесплатно (при условии, что им не предоставляется отдельное место). Время в пути составит 2 часа 35 минут вместе с остановкой. Поезд отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05, а вернется туда в 21:40.

Екатеринбург, Елена Сычева

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