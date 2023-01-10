В Первоуральске будут судить учителя танцев, которая собрала деньги на фестиваль и отдохнула на них в Сочи

В Первоуральске будут судить за мошенничество учителя танцев из поселка Билимбай – родители пожаловались, что женщина собрала с них деньги якобы для участия в детском фестивале, а по факту потратила их на свой отдых.

Как полагает следствие, в апреле 2022 года женщина, которая руководила танцевально-спортивным клубом, предложила организовать поездку в Сочи, чтобы поучаствовать в международном конкурсе-фестивале, который включал в себя проживание и питание на семь дней и шесть ночей в отеле южного города. Откликнулись 4 семьи, они заплатили 425 тысяч рублей за поездку. Обвиняемая купила через турагентство 11 железнодорожных билетов на поезд сообщением «Екатеринбург Пассажирский – Лоо (Сочи)» и отправила их семьям через мессенджер. Но поездка сорвалась.

Как ранее сообщал Tagilcity , за шесть часов до поездки преподаватель прислала сообщение, что из-за ЧП и наводнения в Сочи всё отменилось. Одна из пострадавших семей села на поезд до Сочи, родители уточнили у начальника поезда, имеются ли билеты обратно, но их не было. В гостинице их тоже не ждали. А в другой семье в соцсетях нашли видео, как их учитель танцев отдыхает со своей дочерью в Сочи на аттракционах. Также оказалось, что у женщины есть исполнительные листы на 800 тысяч.

Было написано заявление в полицию. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сегодня отметили, что уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Первоуральск, Марина Иванова

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