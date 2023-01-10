Музей Высоцкого в Екатеринбурге ищет экспонаты

Музею Владимира Высоцкого в Екатеринбурге потребовалась помощь екатеринбуржцев. Для новой экспозиции нужна аудиотехника времен СССР – но только та, что выпущена до 1980 года включительно.

«Посмотрите, может быть у вас лежит без дела на балконе, антресолях, даче, гараже что-то вам ненужное. С большой благодарностью примем в фонды музея», – попросили в музее.

Связаться с работниками можно по телефону +7 (343) 378-41-11.

Екатеринбург, Елена Сычева

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