Уральцы не могут попасть на распиаренный ретропоезд – когда ловить билеты

Екатеринбуржцы не могут купить билеты на распиаренный ретропоезд «Уральский экспресс», который курсирует со станции Екатеринбург-пассажирский через Шувакиш к музеям Верхней Пышмы и обратно. Его запустили в начале декабря прошлого года, поезд ходит каждые выходные 1 раз в сутки. Билетов на январь давно нет в продаже, на февраль купить проездные тоже не получится, на что жалуются уральцы в соцсетях.

«Объясните мне, кто все эти люди, которые скупают билеты на «Уральский экспресс», что невозможно купить ни на какие дни? При этом цена на них не самая низкая. Не понимаю», – написала в редакцию агентства екатеринбурженка Антонина.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской железной дороги, на январь все билеты действительно раскуплены, а вот на февраль продажи вообще пока не открывались, но на этой неделе они все же начнутся.

Отметим, что в доступе есть еще 100 билетов на 12 января и 7 билетов на 13 января на укороченный кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» – он едет до Шувакиша с часовой остановкой на реконструированном вокзале и обратно.

Билеты остались только в общие вагоны, а вот купе были выкуплены еще до того, как пресс-служба СвЖД разослала сообщения об этом. При этом там заметили, что не реализуют билеты через туристические агентства – и все места разбирают обычные уральцы (купить можно не больше 9 билетов в одном заказе).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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