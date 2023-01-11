Осужден водитель маршрутки, который врезался в автомобиль МЧС и погубил кондуктора

В Екатеринбурге осужден уроженец Таджикистана Мухторбек Шаминов. Мужчина, который работал водителем маршрутки, признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ДТП случилось вечером 14 июня 2022 года на перекрестке Коммунистическая – Бакинских Комиссаров. Шаминов, управляя маршруткой, пошел на обгон попутного троллейбуса и, не уступив дорогу, врезался в автомобиль МЧС, ехавший со спецсигналом. Находившийся в автобусе кондуктор погиб на месте происшествия.

Свою вину водитель признал в полном объеме и заплатил отцу погибшего в качестве возмещения морального ущерба 500 тыс. рублей. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Прокурор предложил назначить подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права работать водителем в течение еще 2 лет 6 месяцев. Но суд вынес более мягкое решение – назначил Мухторбеку Шаминову наказание в виде 1 года лишения свободы, которое было заменено на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Также его лишили права работать водителем еще на два года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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