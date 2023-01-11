Семья погибшей под колесами грузового поезда девочки получит 770 тысяч рублей компенсации

Семья 15-летней девочки, которую прошлой осенью сбил грузовой поезд, получит 770 тысяч рублей компенсации от железнодорожной компании.

Несчастный случай произошел на станции Ляля в октябре 2021 года. 15-летняя девочка переходила железнодорожные пути и не заметила приближающийся состав – она была в наушниках. Несмотря на то что машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. Девочка получила многочисленные травмы и вскоре скончалась в больнице.

«Серовская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с железнодорожной компании денежных средств в пользу матери девочки в качестве компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены. Семья погибшего ребенка получила денежные средства в сумме 770 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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