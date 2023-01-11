На Урале пропала женщина с двумя детьми (ФОТО)

Свердловская полиция ищет жительницу Тавды, 48-летнюю Наталью Ивлеву, и двух ее сыновей – 4 и 13 лет. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, вечером 10 января женщина с детьми уехала от дома № 47 по ул. Пушкина на машине Nissan Note, после чего домой не вернулась. Автомобиль уже найден – он стоял в центре Тавды, недалеко от железнодорожного вокзала.

Камеры видеонаблюдения показали, что мать с сыновьями сами вышли из машины и куда-то отправились пешком. Женщина работает проводницей в РЖД, ее муж – вахтовым методом на севере области.

Что послужило причиной ухода – бытовой конфликт или что-то иное, оперуполномоченные сейчас проверяют.

Женщина была одета в пуховик черного цвета, синее платье, сапоги, при себе имела большую клетчатую сумку с одеждой. Старший ребенок одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку, а младший – в зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушками.

Всех, кто располагает сведениями о возможном месте нахождения пропавших, полиция просит сообщить в дежурную часть ОВД Тавды или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области, в том числе конфиденциально. Контактные телефоны: +7(34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61.

Тавда, Елена Владимирова

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