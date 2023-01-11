В Кольцово привезут радиоактивный груз

Производственное объединение «Маяк» на протяжении года будет завозить на свою территорию радиоактивные грузы через екатеринбургский аэропорт. Опубликована закупка на организацию доставки и обслуживание «опасного груза 7 класса» в грузовом терминале Кольцово. Срок контракта – до конца 2023 года, «Маяк» заплатит около двух миллионов рублей.

Согласно договору, по грузовом терминалу возможно будет передвигаться со скоростью/ не более чем 5 км/ч и только со спецпропуском, на территорию парковки не должны пускать никакие машины, кроме тех, что подъехали для сдачи, получения или оформления груза, отдельно оговаривается, что на территории исполнителя представители заказчика должны вести себя корректно, тактично и не использовать нецензурные слова. В числе требований к аэропорту – наличие хотя бы одного специалиста, имеющего разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии и минимум двух специалистов, прошедших обучение по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» по программам Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА.

Производственное объединение «Маяк» – один из крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов, находится в городе Озерск Челябинской области. «Маяк» занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива, утилизацией его и других радиоактивных отходов. Находится оно в городе Озерск Челябинской области.

«Маяк» известен как место, где произошла первая крупная радиационная катастрофа. «Уральский Чернобыль» случился в 1957 году, погибли в течение первых 10 дней около 200 человек, в числе пострадавших, по разным оценкам, порядка 250 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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