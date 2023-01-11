Что съесть и выпить, чтобы похудеть после праздников, – советы экспертов

Благодаря новогодним каникулам первую треть января в России называют «декадой повального пьянства и обжорства». По завершении этого «праздника жизни» многие выходят на работу разбитыми и с ощущением тяжести в животе. Диетологи дают советы, как избавиться от последствий чревоугодия и даже немного похудеть.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо устроить себе разгрузочный день – творожный, кефирный, яблочный или кефирно-яблочный. В течение дня нужно выпить полтора литра кефира (6-7 стаканов) – это кефирная разгрузка. Для тех, кого это не очень устраивает, есть другой вариант – 600-700 граммов яблок и кефир. В результате и чувство сытости появляется, и калорийность продуктов низкая. Организм особенно очищают клетчатка и пектин, которые есть в яблоках. Диетологи напоминают: разгрузочные дни должны повторяться не чаще одного раза в неделю.

Кроме того, диетологи рекомендуют белково-углеводистую диету, основой которой является овсянка. В течение 3-4 дней (максимум – недели) нужно завтракать жидкой овсянкой на воде, с минимальным количеством соли и без сахара. Овсяная каша обволакивает и успокаивает желудок, а также вытягивает из организма холестерин, накопленный за праздники. В результате пищеварение достигает баланса.

Помимо прочего, полезно на некоторое время исключить из рациона острое, жирное и жареное. Есть почаще – до 5 раз в день, но небольшими количествами, то есть применить систему дробного питания. Овощи нужно есть не сырыми, а вареными и тушеными. Соблюдая щадящий режим питания можно быстро вернуться к нормальному образу жизни и привычной форме.

Также диетологи рекомендуют употреблять побольше жидкости – зеленый чай с лимоном, шиповник и соки с мякотью, которые выполняют роль абсорбента и выводят токсины. Прийти в норму помогут прогулки на свежем воздухе, а также хороший сон – с закрытыми шторами и без лишнего шума, а также с минимальным присутствием гаджетов перед засыпанием – от них рекомендуется отказаться примерно за полтора часа до сна.

Екатеринбург, Елена Васильева

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