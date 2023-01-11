Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» обслуживать самолеты SSJ-100

Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» разрешение на проведение работ по техническому обслуживанию российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на собственной базе перевозчика – Uralairlines Technics.

Для получения разрешения авиакомпания провела набор и обучение персонала, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». После подготовки был проведен соответствующий аудит. В ближайшее время специалисты приступят к работе по ТО «Суперджетов».

Добавим, сейчас парк судов авиакомпании полностью состоит из самолетов Airbus. База Uralairlines Technics занимается техобслуживанием самолетов «Уральских авиалиний», а также других авиакомпаний. «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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