На получение 1 млн рублей по программе «Земский учитель» за два дня заявились 80 человек

В 2023 году в Свердловской области предусмотрено 34 выплаты по 1 млн рублей для педагогов, которые согласятся переехать в небольшие города и поселки по программе «Земский учитель».

Как сообщили в ДИПе, за первые два рабочих дня 2023 года в областной Минобр уже поступило более 80 обращений от учителей из Красноярского края, Самарской, Ростовской областей и других регионов. Программа предусматривает переезд в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа с численностью жителей до 50 тысяч человек. При этом ранее учитель должен проживать в муниципалитете крупнее тех, что заявлены в программе.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте федеральной программы и выбрать одну из вакансий. Далее в личном кабинете нужно загрузить электронные копии необходимых документов – заявления, паспорта, диплома и т.д.

Прием заявок завершится 17 апреля 2023 года. Затем экспертное жюри оценит претендентов и определит победителей, перечень которых должен быть объявлен не позднее 15 мая 2023 года. Победителям дается месяц на принятие решения о трудоустройстве. За это время они смогут посетить село и школу, где будут работать, ознакомиться с условиями, решить жилищные и другие организационные вопросы. В случае положительного решения учитель устраивается в школу с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям программы он должен будет проработать там не менее пяти лет со дня заключения трудового договора. Субсидия на счет педагога будет переведена до конца текущего года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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