Трое детей погибли в пожаре на Урале

Три ребенка стали жертвами пожара в Камышлове Свердловской области. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Высокой спасатели получили в 18:30, а уже через полчаса ликвидировали огонь, но при разборе обнаружили тела трех несовершеннолетних. «На месте работают 14 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники. Причину трагедии предстоит установить пожарным дознавателям и следственным органам», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Подробностей инцидента пока нет, как и комментариев от правоохранительных органов, однако в местных родительских чатах сообщают, что мать семейства в это время находилась в роддоме в Екатеринбурге, отец – на работе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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