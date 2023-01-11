СК возбудил дело о гибели троих детей на пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели на пожаре в Камышлове троих детей. Трагедия произошла сегодня вечером. Пожарные прибыли на место и ликвидировали огонь за полчаса, но при разборе конструкций нашли тела троих погибших детей. Предварительно, они надышались угарным газом. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». «На место выехала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов областного Следственного комитета. Впоследствии будут проведены необходимые экспертизы, в том числе для установления точных очага и причин возгорания, а также причины смерти детей. Кроме того, в ходе следствия в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии. Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», – сообщили в пресс-службе СКР региона.

Напомним, по предварительным данным, взрослых не было дома. Мать детей находится в роддоме Екатеринбурга, отец был на работе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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