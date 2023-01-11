В полиции раскрыли подробности страшного пожара, унесшего жизни трех детей

На пожаре в частом доме в Камышлове погибли три мальчика – 10-летний Ярослав, семилетний Владимир и пятилетний Юрий. Они были братьями.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, их отец был на работе с 7 утра, мама находится в екатеринбургском роддоме. Дети были дома одни.

«Сыщики уголовного розыска, а также коллеги из Следственного комитета и МЧС отрабатывают все возможные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём либо проблемы с печным отоплением, хотя глава семьи утверждает, что протопил печь накануне. Более подробные и точные обстоятельства смерти 3 мальчиков выясняются», – отметил полковник Горелых.

Трагедия произошла сегодня вечером. Пожарные получили вызов в 18:30, через полчаса огонь был ликви

Екатеринбург, Елена Сычева

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